РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 мар. В подмосковных Люберцах с 1 июня на 3,3% увеличится тариф на водоотведение, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги изменяются раз в год с 1 июля. Постановлением губернатора Московской области от 12.12.2019 №603-ПГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по отдельным муниципальным образованиям Московской области на 2020 год» для Люберец утвержден предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в размере 7,7% с 1 июля.

«С 1 июля в среднем рост тарифов по горокругу Люберцы составит: на питьевую воду – 0,1%, на водоотведение – 3,3%,на тепловую энергию – 1,5%», – говорится в сообщении.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области на территории Люберец с 1 июля вводит норматив на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в размере 0,0648 гигакалории на кубический метр. Основанием для увеличения нормативов послужило приведение их в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН, в соответствии с которыми температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 градусов и не выше 75 градусов.

«Ранее применяемый норматив в размере 0,055 гигакалории на кубический метр учитывал подогрев холодной воды до 50 градусов», – отмечается в материале.

Расчеты за горячее водоснабжение с 1 июля в городском округе Люберцы будут производиться только с использованием утвержденного норматива на подогрев в размере 0,0648 гигакалории на метр кубический, и рост платы за жилищно-коммунальные услуги не превысит предельного индекса.