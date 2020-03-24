РИАМО - 24 мар. Для бо́льшего увеличения воздухообмена столичное метро переводит агрегаты системы тоннельной вентиляции в усиленный режим работы, обслуживание вентиляционного комплекса стали проводить чаще, говорится в сообщении пресс-службы метро Москвы.

Обычно усиление режима работы вентиляции происходит ближе к лету, но в метро приняли решение досрочно усилить работу агрегатов до максимума. Сейчас проводится внеплановая промывка и замена фильтров в системе местной вентиляции, которая обеспечивает воздухом служебные помещения станций. Фильтры стали менять в два раза чаще, вентиляционные установки регулярно промывают.

«Более 500 точек воздухозабора и воздуховыброса обновляют весь воздух в метрополитене несколько раз в час. Всего в системе местной вентиляции метро задействовано свыше 12 тысяч агрегатов, а 1 тысяча агрегатов тоннельной вентиляции обеспечивают воздухообмен всей пассажирской зоны», – говорится в сообщении.

На данный момент в подземке принимают меры по предотвращению распространения вирусов. Благодаря этому, оно остается одним из самых безопасных общественных пространств. Сотрудники метро постоянно проводят необходимую уборку и дезинфекцию составов, весь эксплуатируемый парк поездов проходит дезинфекцию, в том числе с помощью ультрафиолета, чаще производится замена фильтров.

В столичном метро созданы необходимые запасы средств дезинфекции для обработки вагонов и инфраструктуры. Помимо этого, существенно усилен контроль за здоровьем персонала. При заступлении в смену у всех работников, которые взаимодействуют с пассажирами, измеряют температуру.

На данный момент по всему миру зафиксировано свыше 395 тысяч случаев заражения Covid-2019. В России, по последним данным, заболели 495 человек.

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