РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 мар. Полицейские подмосковной Балашихи задержали мужчину по подозрению в краже из кармана куртки 83-летнего пенсионера более 44 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 83-летнего местного жителя. Он сообщил, что у одного из домов на улице Колхозной из кармана его куртки неизвестные похитили денежные средства в размере более 44 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 45-летний местный житель по подозрению в совершении данного преступления. Следственное управление возбудило уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.