РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Полицейские подмосковного Подольска задержали 23-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в угоне автомобиля стоимостью 170 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 23-летнего местного жителя о том, что неизвестный угнал его автомобиль отечественного производства. Общая сумма материального ущерба составила 170 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 23-летнего жителя города Волгограда. Угнанный автомобиль возвратили владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения)», - говорится в сообщении.

Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.