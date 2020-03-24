РИАМО - 24 мар. Президент России Владимир Путин посетил больницу в столичной Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией и обследуют людей с подозрением на это заболевание, сообщается на сайте Кремля.

Президент рассказал главврачу ГКБ №40 Денису Проценко о своих впечатлениях от больницы.

«Я посмотрел, как они трудятся (врачи - ред.). Все на боевых постах. Не хочется употреблять этих военных выражений, но действительно все работает у вас как часики, как хороший, слаженный механизм. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся технику, аппаратуру, средства. Просто видно со стороны, как это все налажено. И тяжелые больные - за ними уход виден, вокруг койки сразу три специалиста работают. Люди, которые идут на поправку, – совсем другая жизнь начинается», - отметил Путин.

Глава государства также поинтересовался у Проценко, какие дополнительные меры необходимо ввести, чтобы не допустить распространения коронавируса.

«С медицинской точки зрения сейчас описано, по большому счету, два сценария: «азиатский» сценарий, когда это (эпидемия - ред.) быстро стихает, и «итальянский», когда это нарастает. Мне как врачу, не только главному, а как анестезиологу-реаниматологу, видится, что очень важно отработать «итальянский» сценарий. Если вдруг будет этот всплеск большой, и Москва по этому пути и пошла, наш госпиталь реально готов трансформироваться, если будет большое количество больных», - сказал Проценко.

Он подчеркнул, что 190 из 606 коек в больнице сейчас можно превратить в реанимационные. Также можно задействовать аппараты ИВЛ со склада.

«Все эти 600 коек становятся большим реанимационным центром, который собирает специалистов со всего города, высоких компетенций, эта та самая «итальянская» модель», - отметил Проценко.

Присутствующий на встрече мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что регионам следует готовиться к сложной работе.

«Мне кажется, всем нашим коллегам в регионах нужно готовиться к сложному вызову, к сложным проблемам. Минуют эти проблемы – ну и слава Богу, но надо готовиться», - сказал Собянин.

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в России составляет 495 человек. В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

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