РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Полиция подмосковных Люберец призвала работодателей горокруга законно нанимать на работу иностранных граждан, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» провели совещание с работодателями, привлекающими к трудовой деятельности иностранных граждан.

«Полицейские напомнили присутствующим о порядке регистрации иностранных граждан и осуществлении ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с оформлением трудовых отношений с гражданами других государств, а также основные причины привлечения к ответственности за нарушение законодательства в данной сфере», - говорится в сообщении.