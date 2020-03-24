РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 мар. В подмосковной Балашихе на улице Твардовского в 2021 году появится детский сад на 80 мест, проект получил положительное заключение экспертизы, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Завершено проектирование детского сада на 80 мест на улице Твардовского вблизи дома №12 в городском округе Балашиха. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что в здании общей площадью более 1,7 тысячи квадратных метров разместятся групповые ячейки, актовый и спортивный залы, пищеблок, медицинский кабинет и вспомогательные помещения. На прилегающей территории появятся детские игровые и спортивные площадки, будет выполнено комплексное озеленение территории.

Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию – в 2021 году.