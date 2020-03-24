РИАМО – 24 мар. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и депутат Павел Крашенинников предложили наказывать за нарушение режима карантина штрафами до 2 миллионов рублей или тюремным заключением на срок до семи лет, сообщается на сайте Государственной думы РФ.

Ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм будет рассматриваться 25 марта.

«Предлагается ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, в виде штрафа от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Также в качестве наказания предлагается запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от одного года до трех лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

Нарушение карантина, которое повлекло смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, предлагается наказывать штрафом до 2 миллионов рублей или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Если после нарушения карантина погибнут два и более человек, наказание предлагают ужесточить вплоть до лишения свободы на срок семь лет.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>