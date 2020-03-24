РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске сотрудники полиции, представители Роспотребнадзора и медики проводят поквартирные обходы граждан, находящихся на карантине из-за коронавирусной инфекции, сообщается на сайте администрации округа.

«Информируем подольчан: поквартирные обходы граждан, находящихся на карантине, проводят сотрудники полиции, представители Роспотребнадзора и медики. Они входят в комплекс мер по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Московской области», - говорится в сообщении.

Данные меры принимаются исключительно для безопасности самих граждан, а также здоровья близких им людей. Во время обхода сотрудник полиции обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель визита. Для уточнения информации о проведении соответствующих мероприятий и подтверждения личности сотрудников полиции можно позвонить в местный отдел полиции.

Министерство здравоохранения региона регулярно обновляет списки граждан, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. На их основе формируются списки тех, кто находился в контакте с лицами, у которых подтверждена новая коронавирусная инфекция. В рамках рейда устанавливают места нахождения граждан, контактировавших с заболевшими, и проводят необходимые медицинские исследования.

Минздрав Московской области запустил сайт, посвященный профилактике коронавируса. На информационной странице можно получить все необходимые сведения о коронавирусе, о мерах, которые предпринимают власти Подмосковья для недопущения распространения инфекции, как вызвать врача на дом. Также на сайте можно узнать ответы на актуальные вопросы.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>