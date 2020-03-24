РИАМО – 24 мар. Певица Алла Пугачева поздравила с 70-летним юбилеем своего друга – певца и музыканта Александра Буйнова, сообщает Газета.ru.

«С днем рождения, Саша! Мы еще гульнем!», – написала она на своей странице Instagram.

Александр Буйнов – советский и российский певец, актер, музыкант, композитор, шоумен. Народный артист России. Наиболее знаменитые песни – «Любовь на двоих», «ВДВ – С неба привет», «Капитан Каталкин», «Мои финансы поют романсы», «В Париже ночь» и многие другие.

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