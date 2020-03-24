РИАМО - 24 мар. Президент России Владимир Путин примет участие в экстренном саммите «Группы двадцати» по видеосвязи, сообщает Газета.ru.

«Встреча будет посвящена борьбе с коронавирусом и его влиянием на мировую экономику», – отмечается в материале.

Заседание пройдет 26 марта в формате видеоконференции.

Китайские власти заявили о вспышке нового типа коронавируса 31 декабря 2019 года. Заболеванию присвоили официальное название Covid-19. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. На данный момент по всему миру зафиксировано более 395 тысяч случаев заражения. В России заразилось 495 человек.