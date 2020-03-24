РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мар. На площади у Главпочтамта появится новая спортивная площадка, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«На обновленной площади у Главпочтамта идет монтаж спортплощадки «Планетарий». Совсем скоро юные домодедовцы смогут оценить новое игровое пространство», - говорится в сообщении.

Площадь перед отделением почтовой связи по адресу: Каширское шоссе, дом №62 реконструировали в 2019 году.