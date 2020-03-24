РИАМО - 24 мар. В период с 15 по 21 марта уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в целом по Подмосковью не превышал пороговых значений, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«По данным оперативного мониторинга, в циркуляции доля вирусов гриппа составляет 53% от числа находок, доля вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, РС-вирусы и других) составляет 47%», - отмечается в материале.

В случае выявления признаков ОРВИ специалисты рекомендуют сразу же обращаться к врачу. Назначенные препараты следует принимать своевременно.

Кроме того, специалисты посоветовали соблюдать профилактические меры: меньше бывать в людных местах, регулярно мыть руки с мылом, чаще проветривать помещения и увлажнять в них воздух.

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