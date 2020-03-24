РИАМО - 24 мар. Народный артист Лев Лещенко госпитализирован вместе с супругой Ириной Багудиной в инфекционную больницу в Коммунарке из-за подозрения на коронавирус, сообщается на сайте kp.ru.

«Лев Лещенко и его жена Ирина Багудина были госпитализированы на днях. Они вызвали частную скорую помощь», — отмечается в материале.

Врачи выявили у супругов двустороннее воспаление легких. Предварительно, у Лещенко и Багудиной диагностирован коронавирус. Известно, что в первых числах февраля они отдыхали в Италии.

Лещенко и Багудина женаты уже 40 лет, они познакомились на гастролях в Сочи в 1976 году, Лещенко было 34 года, а Ирине – 22. Девушка училась на экономиста в Венгрии и приехала на юг на каникулы.

В мире уже выявлено свыше 395 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались более 17 тысяч заболевших, выздоровели более 103 тысяч пациентов. В России зафиксировано 495 случаев заражения, 22 пациента выздоровели.

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