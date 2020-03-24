РИАМО - 24 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил послабления по внесению арендной платы за пользование городским имуществом для части организаций, такая мера поддержит бизнес во время непростой ситуации с распространяем коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Так, на время приостановки деятельности из-за коронавируса от арендной платы освобождаются организации, работающие в сферах культуры, физкультуры и спорта, а также в выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной сферах. Мера касается тех организаций, которые арендуют земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы.

«Отсрочка внесения арендной платы за апрель, май, июнь 2020 года по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Москвы, для организаций, действующих в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, – до 31 декабря 2020 года», - добавляется в сообщении.

Аналогичные отсрочки и освобождения от платы за аренду предоставят городские предприятия и учреждения, которые сдают в аренду земельные участки и нежилой фонд.

Кроме того, теперь на 50% дешевле будет стоить аренда торговых точек в вестибюлях столичной подземки.

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в России составляет 495 человек. В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

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