РИАМО - 24 мар. Монумент народному артисту СССР Михаилу Ульянову планируют установить в Москве за счет бюджета города, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Памятник будет установлен в парке «Михайловский сад», расположенном в районе Замоскворечье между улицами Бахрушина и Татарская, недалеко от театрального музея имени Бахрушина», – говорится в сообщении.

Монумент спроектируют, изготовят и установят за счет бюджета города. Работы должны быть завершены до конца 2022 года.

Михаил Ульянов – выдающийся советский и российский актер, режиссер, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР, премии президента РФ и многих других наград.

Ульянов сыграл десятки ролей в театре и кино – это рабочие и крестьяне, председатели колхозов и директора заводов, секретари райкомов партии, инженеры-реформаторы, исторические деятели и знаменитые революционеры, рядовые солдаты и маршал Победы Жуков и другие. Он умер в Москве 26 марта 2007 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище.