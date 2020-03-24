РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Региональный оператор «МСК-НТ» поменял 18 из 45 планируемых мешков для заглубленных контейнеров в подмосковном Подольске, остальные планируют установить до 31 марта, сообщила «РИАМО в Подольске» представитель пресс-службы компании.

«Для обеспечения бесперебойной работы в Подольске компания регионального оператора по обращению с ТКО приобрела в марте 45 новых мешков для заглубленных контейнеров «Дубровицы» и «Экобин». С 3 по 24 марта установили 16 новых мешков в горокруге, в том числе на площадках поселков Кузнечики и Дубровицы. 24 марта заменили два 5-кубовых мешка еще на двух контейнерных площадках поселков Быково и Федюково. Оставшиеся 27 заменят до конца марта», - сказала представитель.

Всего в Подольске находится около 200 емкостей заглубленного типа для накопления смешанных отходов. Замена расходных материалов в процессе эксплуатации производится регулярно. Закупки делают на основе мониторинга состояния емкостей администрации городского округа.