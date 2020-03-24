РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. Из-за ремонтных работ 25 марта не будет холодной воды в домах №№11 и 13 на улице Маяковского в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Двадцать пятого марта с 9:00 и до окончания работ в микрорайоне Железнодорожный на улице Маяковского в домах №№ 11 и 13 будет временно приостановлена подача холодного водоснабжения для проведения работ по переврезке во вновь построенный водопровод. Приносим свои извинения за временные неудобства!» – говорится в сообщении.

Во вторник с 9:00 была временно приостановлена подача холодного водоснабжения в домах №№9, 9А, 12, 14, 16, 5А на Луговой улице; в доме №12 на улице Пушкина; в доме №33 на Пионерской улице, а также в домах №№1, 3, 10, 10/1 на Московской улице.

Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводных сетях на улице Маяковского, дом №3.