РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. В подмосковном Подольске ежедневно хлорным составом обрабатывают 97 остановок на муниципальных дорогах, для этого задействовали четыре бригады и четыре единицы техники, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Николай Степанов.

«В Подольске ежедневно не менее одного раза в сутки обрабатывают 97 остановок общественного транспорта на дорогах муниципального значения. Для профилактики коронавируса используют 5% раствор активного хлора. Данная процедура не является обязательной, выполняется по инициативе администрации городского округа Подольск. Обработка будет проходить до 12 апреля», - сказал Степанов.

По его словам, задействовано четыре бригады, всего восемь человек и четыре единицы техники. Они обрабатывают все поверхности павильонов полностью - и стекла, и сидения. Раствор может полностью уничтожить вирус, но безопасен для человека. Работы выполняет «МБУ «Подольский комбинат благоустройства».