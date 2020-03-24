РИАМО - 24 мар. Президиум правительства Москвы принял решение о выплатах победителям и призерам XIX зимних Сурдлимпийских игр 2019 года и их тренерам, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Судлимпийские игры в 2019 году прошли в Италии в долине Вальтеллина-Валчавенна с 12 по 21 декабря. На соревнования приехали 503 участника из 33 стран мира. Соревнования прошли по дисциплинам: керлинг, лыжные гонки, сноуборд, хоккей, горнолыжный спорт, шахматы.

«Сборную команду России представляли 78 спортсменов, в том числе – 16 москвичей (20,5% от общего количества членов сборной России) в пяти спортивных дисциплинах», — отмечается в материале.

Российская сборная завоевала первое место в общекомандном зачете, выиграла 50 медалей, из них 18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых.

13 москвичей выиграли 11 медалей в трех дисциплинах – 22% от общего количества. Они взяли три золотые медали, четыре серебряные и четыре бронзовые. От общего количество золотых медалей жители Москвы завоевали 17%, серебряных – 22%, а бронзовых – 29%.

Анна Сурмилина и Никита Горячев стали чемпионами по сноуборду.

Серебро завоевали Елена Шагиева, Светлана Цедик в керлинге; Алексей Игнатенко, Петр Лебедев и Станислав Соколов в дисциплине сноуборд.

Бронзовые медали взяли Станислав Соколов, Эдуард Халаджан, Мария Капусткина в дисциплине сноуборд; Дмитрий Богдан, Рустам Гафурбаев, Леонид Иноземцев и Роман Лукьянов в хоккее.

Выплаты за каждое звание в размере 4 миллионов рублей получать золотые призеры, в размере 2,5 миллиона рублей – серебряные призеры, в размере 1,7 миллиона рублей – бронзовые призеры.

Тренеры, которые подготовили спортсменов получат 50% от сумм победителей и призеров.

Выплаты будут осуществляться за счет средств резервного фонда бюджета Москвы.

Сурдлимпийские игры – это спортивные соревнования для людей с нарушением слуха, во время соревнований участники не могут использовать слуховые аппараты и имплантаты. Игры проводятся при содействии Международного комитета спорта глухих.