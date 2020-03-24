РИАМО - 24 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник утвердил введение отсрочек по авансовым платежам по налогу на имущество и земельному налогу, а также продление срока уплаты торгового сбора, такие меры приняты в рамках поддержки бизнеса из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Таким образом, президиум правительства Москвы принял постанов­ление «Об отдельных мерах экономической поддержки в Москве».

«Меры поддержки первого пакета включают: продление срока уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков-организаций, действующих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, до 31 декабря 2020 года», - говорится в сообщении.

Кроме того, продлен срок уплаты торгового сбора до 31 декабря 2020 года.

Обе эти меры вступят в силу со дня вступления в силу федерального закона, предоставляющего органам исполнительной власти субъектов России полномочия принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов и сборов.

В столице за минувшие сутки зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заражения по России выросло до 495.

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