РИАМО - 24 мар. Спасатели вытащили из искореженного автомобиля пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии на Минском шоссе, мужчину увезли в Одинцовскую районную больницу, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Мособлпожспас».

В 10:56 от оператора системы «112» поступила информация, что у деревни Вырубово Одинцовского городского округа на Минском шоссе в сторону области произошло ДТП, имеются пострадавшие. В 10:57 на место аварии быстро выехала дежурная бригада спасателей в составе четырех человек: старший смены Владислав Пятак, спасатели Андрей Трушников, Александра Мушреф и Дмитрий Крайтер.

«С помощью специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента мы извлекли пострадавшего из искореженного автомобиля. У мужчины наблюдались множественные ушибы, открытый перелом правой ноги и черепно-мозговая травма. Мы передали его работникам скорой помощи, которые увезли пострадавшего в Одинцовскую районную больницу», – рассказал Пятак.

Сотрудники «Мособлпожспаса» просят водителей соблюдать правила дорожного движения, а также учитывать свои возможности в управлении транспортными средствами.