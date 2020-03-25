РИАМО - 25 мар. Сеть цветочных супермаркетов «Цветочный ряд» безопасно доставит букеты в любую точку Москвы, говорится в сообщении пресс-службы компании «Цветочный ряд».

«Самоизоляция — не повод отказываться от привычных радостей. А удаленный режим работы – возможность больше времени провести с семьей», - сообщил основатель сети цветочных супермаркетов «Цветочный ряд» Иван Утенков.

Онлайн-сервис https://tsvet-ryad.ru/ предлагает бесконтактную доставку. Уже через 1,5 часа адресат получит свежие цветы. Доставка происходит быстро, качественно и безопасно. На сайте представлен огромный выбор, а компания заботится о клиентах.

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