РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. В текущем году в Балашихе планируется установить порядка пяти детских игровых площадок по губернаторской программе, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

С 15 по 23 февраля на портале «Добродел» проходило голосование по выбору мест для установки детских игровых площадок по программе губернатора. Адресный перечень сформирован органами местного самоуправления на основании решения муниципальной общественной комиссии, принятого по итогам интернет-голосования.

«В этом году (2020 году - ред.) по программе губернатора Московской области во дворах Подмосковья будет установлено 229 детских игровых площадок площадью 300 и 450 квадратных метров. Места для установки детских площадок впервые выбирали сами жители», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Он добавил, что в городском округе Балашиха будет установлено пять детских площадок. Игровые площадки площадью 300 квадратных метров будут располагаться на улицах Летной, дом №2, Советской, дом №56, Ситникова, дом №4 и Добросельской, дом №15 в микрорайоне Сакраменто.

Детская площадка площадью 450 квадратных метров появится на улице Майкла Лунна перед домом №8. Ознакомиться с полным адресным перечнем можно на сайте министерства благоустройства Подмосковья.

По словам Хайкина, всего в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий последние шесть лет в регионе уже установлено и модернизировано порядка 7,5 тысяч детских площадок, включая 1004 детских площадок, установленных по губернаторской программе.

Это большие игровые комплексы с ударопоглощающим резиновым покрытием яркого цвета, а также другими неотъемлемыми элементами благоустройства (скамейки, урны, информационный стенд). Разновидность малых архитектурных форм на детских площадках позволяют проводить досуг детям разных возрастов от 2 до 14 лет.