РИАМО - 24 мар. Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.

«В настоящее время у нас около 500 (человек с подозрением на коронавирус - ред.), часть еще не подтвержденных. В общем мы видим, что реально на 80–90% это подтвердится. <...> Динамика высокая, серьезная история разворачивается», - сказал Собянин.

Он добавил, что сейчас много людей, приехавших из-за границы, находятся в самоизоляции и тесты они еще не делали, но реально тех, кто болен, – их значительно больше.

По его словам, уже развернули девять лабораторий, которые сделали 3 тысячи тестов, до конца недели сделают еще 13 тысяч. Кроме того, проверяется эффективность всех тестов — китайских, корейских и так далее.

Собянин отметил, что в больнице Коммунарке создали специальную систему, где выявляются наиболее удачные тесты.

Он напомнил, что сейчас людей пожилого возраста, которые оказались в зоне повышенного риска, отправили на самоизоляцию. И это была очень правильная мера, так как за последние десять дней из-за рубежа приехало около 1 миллиона человек в Россию. Собянин подчеркнул, что те меры, которые были введены в Москве, необходимо распространить по всем регионам.

«Мы подготовили поручения по регионам, рассчитали, сколько нужно каждому региону коек иметь, какого плана, отработали стандарт этих коек, стандарт больниц, сколько реанимационных мест, сколько ИВЛ, сколько кислородных коек, какие они», - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что на данный момент очень мало протестированных людей, поэтому общую картину сложно понять, но уровень распространения вируса очень высокий.

Мэр отчитался, что больше всего больных в больнице в Коммунарке, где сейчас 500 коек. Часть из них не заражены, но с подозрением на коронавирус или общались близко с зараженными. Часть пациентов заболели коронавирусной инфекцией, в том числе есть восемь больных в состоянии средней тяжести, из них два – высокой степени тяжести.

Собянин рассказал, что планируется передать для лечения больных коронавирусом еще семь корпусов. Также будет передана для этих целей большая больница на 1,3 тысячи коек. За три–четыре недели число коек для больных коронавирусом нарастят до 5 тысяч.

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