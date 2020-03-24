РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 мар. В подмосковных Котельниках в ходе проверки дезинфекции общественного транспорта выявили нарушения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«У перевозчиков АО «Мострансавто» были выявлены нарушения. Данные направлены в вышестоящие инстанции для реагирования и принятия мер», - говорится в сообщении.

Также сотрудники администрации Котельников провели проверку соблюдения дезинфекции муниципальных перевозчиков ООО «ЛТК».

«Все транспортные средства обрабатываются средством almadez. Также был проверен автовокзал Котельники, помещение обрабатывается каждые два часа», - отмечается в сообщении.

Кассиры продают билеты в масках и перчатках, рабочее место дезинфицируется.