РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 мар. В подмосковном Домодедове изменился адрес клиентского офиса МособлЕИРЦ, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Офис по адресу: Домодедово, микрорайон Авиационный, улица Ильюшина, дом №10/1 прекратил свою работу.

«24 марта открылся новый клиентский офис МособлЕИРЦ по адресу: Домодедово, улица Ильюшина, дом №2, 6 этаж, кабинет 612 (здание МФЦ). График работы: вторник-пятница: с 8:00 до 17:15, обед с 12:00 до 12:30», - говорится в сообщении.

Также с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:15 работает офис МосОблЕИРЦ по адресу: город Домодедово, улица Советская, дом №19/1, кабинет 129; во вторник и четверг с 8:30 до 17:15 можно обратиться в офис в деревне Гальчино по адресу: бульвар 60-летия СССР, дом №3. По средам и пятницам с 8:30 до 17:15 действует офис в селе Растуново по адресу: улица Заря, дом №18, обеденный перерыв во всех вышеуказанных офисах длится с 12:00 до 12:30.

В офисах клиенты МосОблЕИРЦ могут заключить договор энергоснабжения, передать показания приборов учета, получить копии платежных документов, проконсультироваться по вопросам расчетов за жилищно-капитальные услуги и взносам на капитальный ремонт, оформить услугу по замене, поверке приборов учета, подать заявку на проведение различных электромонтажных работ.

В связи с необходимостью предотвращения распространения коронавирусной инфекции жителям советуют не посещать в ближайшее время клиентские офисы, а воспользоваться Единым личным кабинетом клиента на сайте МособлЕИРЦ или контактным центром по телефонам: 8(495)374-51-61; 8(496)245-15-99 (ежедневно с 08:00 до 22:00).