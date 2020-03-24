РИАМО - 24 мар. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поблагодарил социально ответственный бизнес за помощь нуждающимся в период коронавируса и призвал оказать поддержку компаниям в сложной экономической ситуации.

Во вторник председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился с кандидатами на должности будущих секретарей региональных отделений партии.

«Каждый день мы обзваниваем порядка 14 тысяч граждан. Это ветераны, труженики тыла, одиноко проживающие, уже более 80 тысяч звонков сделано, порядка 12-14% просят оказать им помощь - это медикаменты, продуктовые наборы. <...> Хочется выразить благодарность бизнесу - с первых дней откликнулись бизнесмены разных форматов, помогают решать проблемы - перечисляют кто 10 тысяч, кто миллион рублей на точечное решение проблем, которые озвучивают граждане», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что открыта горячая линия и партийный фонд взаимодействует с предпринимателями.

По словам Брынцалова, важно, чтобы и бизнесу оказывали необходимую поддержку.

«Партии («Единая Россия» - ред.) надо все сделать для того, чтобы слышать бизнес. Все ассоциации по разным отраслям обращают внимание на то, что есть проблемы, и выступают с предложениями. Важно, чтобы партия откликнулась и вместе с региональными правительствами решать те вопросы, которые возникают на территориях», - отметил Брынцалов.

Он подчеркнул, что это испытания и для страны, и для людей, и для бизнеса.

Брынцалов уточнил, что необходимо подумать, как поддержать социально ответственных предпринимателей.

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