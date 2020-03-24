РИАМО - 24 мар. Воспитанники детской музыкальной школы №2 Реутова занимаются с преподавателями дистанционно, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции наша школа была вынуждена перейти на дистанционную работу. Педагоги занимаются с каждым ребенком индивидуально, а родители помогают детям дома настроить компьютеры и гаджеты», - сказала директор музыкальной школы №2 Реутова Олеся Махно.

Преподаватели связываются с учениками два раза в неделю, либо по видеосвязи в Skype, либо по WhatsApp. Также каждому ребенку была выдана флеш-карта, на которой записана теоретическая часть домашних заданий, а задания по специальности выдаются каждому воспитаннику лично педагогом, он же дистанционно контролирует процесс выполнения и при необходимости корректирует учебный процесс.

«Воспитанники нашей школы были искренне рады, узнав о том, что занятия не будут прекращены», - отметила Махно.

Занятия в онлайн-режиме, по предварительной информации, будут проходить по 12 апреля.

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