РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Маршрутные такси в подмосковных Люберцах для недопущения распространения коронавирусной инфекции дезинфицируют три раза в сутки, сообщил во вторник журналистам заместитель начальника управления транспорта и организации дорожного движения администрации муниципалитета Александр Бобылев.

Всего в Подмосковье зарегистрирован 41 случай заболевания. Два пациента выписаны из больницы после выздоровления.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева ежедневно проводится дезинфекция общественного транспорта. Маршрутные такси проходят ее три раза в сутки - до выезда на рейс, на конечной постановке и после рейса», - сказал Бобылев.

Он добавил, что данные меры будут работать до 19 апреля.

По словам руководителя службы безопасности дорожного движения компании «Ранд Транс» Василия Соломадина, мойку проводят сотрудники компании. Они обрабатывают маршрутные такси гипоаллергенными дезинфицирующими средствами с содержанием хлора. Внутри салона протирают все поручни, подголовники и подлокотники.

«Все водители прошли инструктаж по недопущению распространения коронавируса. Им выдали маски, перчатки и средства дезинфекции. На конечной постановке водители дезинфицируют салон сами», - отметил Соломадин.

Коронавирус Covid-2019 передается воздушно-капельным и контактным путями, поэтому во время карантина нельзя выходить из дома и контактировать с членами семьи. У тех, кто самоизолировался, должна быть отдельная посуда и средства личной гигиены.

Жителям Подмосковья старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции с 26 марта до 14 апреля. В регионе работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>