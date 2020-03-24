РИАМО - 24 мар. Президиум правительства Москвы принял решение о выплате материальной помощи гражданам, которые проживали в населенных пунктах, загрязненных радиацией из-за катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО «Маяк», сбросов отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«По традиции выплаты будут приурочены ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, который отмечается 26 апреля», — говорится в материале.

Участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшим от нее выплатят около 15,5 тысячи рублей.

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат более 12 тысяч граждан, которые стали инвалидами из-за радиационных катастроф, перенесли лучевую болезнь и принимали участие в ликвидации последствий катастрофы, а также ветераны подразделений особого риска.

Для 2,4 тысячи человек, которые были эвакуированы из зоны отчуждения, предусмотрена выплата размером 5 тысяч рублей. Такую же выплату получат члены семьи умерших инвалидов и тех, кто погиб при ликвидации катастрофы на ЧАЭС.

Более 1 тысячи россиян, которые проживали в населенных пунктах, загрязненных радиацией из-за катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО «Маяк», сбросов отходов в реку Теча и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, выплатят по 3 тысячи рублей.

Авария на Чернобыльской АЭС на территории Украины произошла 26 апреля 1986 года, из-за взрыва в окружающую среду произошел огромный выброс радиоактивных материалов. Радиоактивное облако дошло от Украины, России и Белоруссии до Италии.