РИАМО - 24 мар. Сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего гражданина ближнего зарубежья, который угнал автомобиль с парковки торгового центра в Наро-Фоминском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

Инцидент произошел в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа.

«Сотрудники Росгвардии вскоре обнаружили схожее по приметам транспортное средство. Злоумышленник находился в машине. Увидев правоохранителей, он попытался скрыться, но был задержан», - говорится в сообщении

Росгвардейцы передали задержанного сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.