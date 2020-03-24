РИАМО - 24 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в число лидеров рейтинга глав регионов по упоминаемости в соцмедиа за февраль 2020 года, так, в соцсетях обсуждали заявление Воробьева о том, что в Подмосковье ежегодно планируется привлекать более 1 триллиона рублей инвестиций, в говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«Лидерами рейтинга стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область) и Рамзан Кадыров (Чечня)», - говорится в сообщении.

В соцсетях обсуждали заявление Воробьева о том, что в Подмосковье ежегодно планируется привлекать более 1 триллиона рублей инвестиций и создавать 100 тысяч рабочих мест.

Также часто в соцсетях обсуждали совещание, которое Воробьев провел с руководящим составом областного правительства, и то, что губернатор поздравил ветерана Великой Отечественной войны Веру Книр со 101-м днем рождения.

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. Для построения рейтинга учитывались сообщения в Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, форумах и блогах.