РИАМО - 24 мар. В районе Кунцево Москвы злоумышленник угнал автомобиль BMW X6 с парковки около дома, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«23 марта в 14:49 в службу «02» из службы «112» поступило сообщение об угоне транспорта по адресу: улица Полоцкая, дом 27», - сказал собеседник агентства.

Правоохранители установили, что с парковки около указанного дома преступник похитил автомобиль BMW X6.

Материальный ущерб составил более 4 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.