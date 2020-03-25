РИАМО – 25 мар. Комплексные системы автоматизации и безопасности в рамках «умного дома» реализовали в квартале «Облака» в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы компании 3-RED.

Обеспечение безопасности, а видеонаблюдение является одним из ключевых ее элементов, сегодня становится важной составляющей комфортного жилья.

«В частности, «Облака» – это первый жилой комплекс в Люберцах, подключенный к программе «Безопасный регион». Всего в ЖК установлено 58 камер», – говорится в сообщении.

На входе в каждый подъезд установлены камеры с распознаванием лиц, информация синхронизируется с Главным управлением региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.

Кроме того, в ЖК установлены приборы учета потребляемых ресурсов, данные с которых отправляются напрямую в УК, где происходит автоматическое формирование квитанции об оплате за использованные ресурсы.