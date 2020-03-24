РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. Строительство четырехэтажной школы на 1 100 мест на шоссе Энтузиастов в Балашихе планируют завершить в августе текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Во вторник состоялось выездное совещание по контролю за ходом строительства объекта с участием сотрудников министерства строительного комплекса региона, представителей администрации Балашихи и подрядной организации. Проектом предусмотрено строительство четырехэтажного здания общей площадью более 16,5 тысяч квадратных метров.

«В настоящее время на объекте выполняется кирпичная и блочная кладка внутренних стен и перегородок, начаты работы по установке лесов для монтажа навесных фасадов, устройство внутренних инженерных сетей. Строительство в графике», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Он добавил, что завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в августе текущего года. Министерством строительного комплекса региона перед всеми участниками строительства поставлена задача обеспечить завершение работ и ввод объекта в установленные сроки.

Здесь разместятся учебные классы, библиотека, пищеблок, помещения медицинского назначения, актовый и спортивный залы, кружковые и методические кабинеты. Территория вокруг школы будет благоустроена — здесь появятся физкультурная зона со спортивными и игровыми площадки, а также места для отдыха.

Строительство нового объекта образования ведется в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Подрядчиком на объекте выступает ООО «Стройарсенал».