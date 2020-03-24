РИАМО - 24 мар. Волонтеры партии «Единая Россия» будут помогать семьям медиков, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами, сообщил во вторник председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Во вторник Медведев встретился с кандидатами на должности секретарей региональных отделений ЕР.
«Наша поддержка нужна и медикам. «Единая Россия» предложение готовит, одно из них касается медицинских средств защиты, <...> также (планируем - ред.) предложить услуги семьям медиков - речь идет о доставке продуктов, товаров первой необходимости, транспортных услугах», - сказал Медведев.
Он отметил, что особое внимание требуется уделить пенсионерам и другим людям из группы риска.
«У нас 45 штабов используются для помощи людям. В ближайшее время в регионах будет создана сеть взаимопомощи на базе наших «первичек», - заключил Медведев.
Распространение нового коронавируса началось из китайского города Ухань в декабре прошлого года. Сейчас в мире насчитывается более 390 тысяч заболевших. В России на данный момент зарегистрировано 495 случаев заражения.
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