РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. В подмосковных Люберцах во вторник проведут онлайн мастер-класс по игре на народных инструментах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Онлайн-проект «Медиа Томилино» приглашает всех желающих 24 марта принять участие в мастер-классе по игре на народных инструментах «Золотые ворота». Мероприятие подготовлено центром культуры и семейного досуга «Томилино». Начало урока в 17:00. Присоединяйтесь», - говорится в сообщении.

Мастер-класс проведет руководитель фольклорного ансамбля «Томилинская слобода» Татьяна Рязанова. Она научит зрителей играть на подручных народных инструментах: ложках, трещотках и других.

Занятие пройдет онлайн в аккаунтах ЦКиСД «Томилино» в соцсетях и Instagram @centrkultura.

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