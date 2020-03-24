РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. Заведующая поликлиникой №1 МГКБ городского округа Мытищи Елена Ирхина посоветовала избегать посещения общественных мест в связи с профилактикой коронавируса, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

По состоянию на вторник, в Подмосковье зафиксировали 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Заведующая поликлиникой №1 Мытищинской ГКБ Елена Ирхина рассказала о мерах, которые важно предпринять в ближайшее время.

«Сейчас точно не самое лучшее время для посещения общественных мест. Если нет острой необходимости, лучше остаться дома. Хотелось бы обратиться к молодым жителям Мытищ. Позаботьтесь о своих родителях, бабушках и дедушках. Объясните им, что они в группе риска. Основные правила — избегать общественные места и соблюдать правила личной гигиены. Следите, чтобы дом проветривался, помогайте с влажной уборкой. Обеспечьте пожилых продуктами на ближайшую неделю. И, конечно, чаще звоните и узнавайте о состоянии здоровья своим родным. Берегите себя и своих близких», - сказала Ирхина.

Вирус передается от больного человека к здоровому через близкие контакты. В группе особого риска - люди «серебряного возраста», то есть старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, бронхо-легочные заболевания). Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония.

«Пожилые люди чаще остальных заболевают более тяжелыми формами вирусной инфекции. О том, что коронавирус опасен именно для взрослого населения, стало понятно едва ли не с первых дней. Иммунная система у старшего поколения более ослаблена. Усугубить ситуацию могут и хронические заболевания. Статистика Всемирной организации здравоохранения эти показатели подтверждает: смертность от COVID-2019 составляет 0,2% для пациентов младше 39 лет и 14,8% для тех, кому за 80. Сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, почечная недостаточность, хронические заболевания легких (хронический бронхит, бронхиальная астма). Если ваши родственники попадают в группу риска, это в ваших силах обеспечить их максимальную безопасность», - пояснила Ирхина.

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