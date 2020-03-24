РИАМО - 24 мар. Столичный комитет по туризму вместе с культурными площадками города запустил специальный онлайн-проект «#Москвастобой», который предлагает посетить различные экскурсии не выходя из дома, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Свои программы подготовили Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, музей современного искусства «Гараж», музей-заповедник «Царицыно», Еврейский музей и центр толерантности и другие учреждениям культуры.

«Сайт проекта будет регулярно пополняться. Помимо виртуальных экскурсий, будут онлайн-лекции, литературные чтения и другие форматы. В дальнейшем экскурсии переведут на английский язык», — сказала заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Кроме того, в проекте принимают участие Московский зоопарк, музей-заповедник «Царицыно», Московский планетарий. В ближайшее время можно будет посетить виртуальные экскурсии Музея Москвы, Гостиного двора, ЦВЗ «Манеж» и других площадок.

В связи с распространением коронавирусной инфекции многие учреждения города временно закрылись. Музеи, галереи, библиотеки и культурные центры подготовили обширную онлайн-программу.

Новый коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. На данный момент в мире зафиксировали свыше 392 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 495 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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