РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. Учреждения культуры подмосковной Балашихи проводят мастер-классы и экскурсии в онлайн-режиме из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции все учреждения культуры нашего города перешли на режим онлайн-работы. Для жителей подготовлены мастер-классы, виртуальные экскурсии, видео-уроки, флешмоб и многое другое», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что с полным перечнем программ, переведенных на дистанционную систему, можно ознакомится на официальном сайте администрации городского округа.

Всего в Балашихе 59 учреждений культуры. Они будут работать дистанционно до конца действия ограничений.