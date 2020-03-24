РИАМО - 24 мар. Московские следователи проведут доследственную проверку по информации о том, что ветеран Великой Отечественной войны вынужден спать на кухне из-за нехватки площади квартиры, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по городу.

«В сюжете федерального канала указывается, что 94-летний ветеран, проживающий со своей дочерью и двумя внучками, претендует на улучшение жилищных условий и вынужден проживать на кухне своей небольшой однокомнатной квартиры», - говорится в сообщении.

Сейчас проводится проверка, направленная на установление всех фактов, указанных в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.