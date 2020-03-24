РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. Управление ЗАГС городского округа Мытищи изменит график приема населения до 30 апреля в связи с карантином, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

«С 25 марта по 30 апреля прием граждан в Мытищинском управлении ЗАГС осуществляется по обновленному графику. Во вторник, среду, пятницу ЗАГС работает с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. В четверг – санитарный день. В субботу он открыт с 08:00 до 12:00 и с 12:30 до 16:30, а воскресенье и понедельник – выходные дни. С 8:00 до 09:00 осуществляется запись на прием по вопросу выдачи повторных документов по телефону: 8(495)581-63-65. Прием граждан по ранее поданным заявлениям и регистрация смерти проходит с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00», - говорится в сообщении.

Выдача повторных документов, прием заявлений на расторжение брака по обоюдному согласию, регистрация смерти, запись на прием по телефону осуществляется с 16:00 до 17:00. А вот регистрация брака по ранее поданным заявлениям будет проходить только в неторжественной обстановке, без участия гостей. Войти в Мытищинское управление ЗАГС можно со стороны подъездов дома.

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