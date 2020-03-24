РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Ряд поправок внесли в устав городского округа Люберцы, они касаются изменения принципов организации местного самоуправления, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник в администрации Люберец прошли публичные слушания по рассмотрению изменений в устав городского округа.

«Данные изменения носят плановый характер, с периода последних изменений прошло уже более полугода. За этот период законодательство РФ о местном самоуправлении претерпело небольшие изменения. Все они направлены в основном на уточнение полномочий органов местного самоуправления, ужесточение ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления за нарушения в сфере предоставления недостоверных сведений о своих доходах», - сказал замглавы администрации Люберец Михаил Криворучко.

В этой связи в статью 45 устава вносятся изменения в соответствии с ФЗ №25 и рекомендациями министерства юстиций Московской области. В статью 47 устава, которая определяет структуру контрольно-счетной палаты, тоже вносятся правки.

«Также в совет депутатов городского округа Люберцы поступило предложение о дополнении устава некоторыми нормами, однако данное предложение было отклонено в связи с тем, что ответственность должностных лиц за неисполнение обязанностей закреплено в главе 8 устава», - заключил Криворучко.