РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 мар. Строители школы на Новомытищинском проспекте в городском округе Мытищи планируют приступить к сооружению подпорной стенки, сообщила заместитель главы горокруга Татьяна Кольцова.

«Строители школы в начале Новомытищинского проспекта вскоре приступят к сооружению подпорной стенки. Необходимость в ее устройстве возникла из-за достаточно большого перепада высот. На отрезке Новомытищинского проспекта от храма Рождества Христова до торгового комплекса «Красный кит» перепад доходит до пяти метров. Это не ощущается визуально, но для такого масштабного объекта, как школа, разность высот весьма существенная: нулевой уровень всего объекта, состоящего из трех блоков, должен быть единым. Если идти со стороны станции, уже сейчас видно, что школа находится на возвышении, а значит, нужна надежная и красивая подпорная стенка», - написала Кольцова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что стенка будет построена на границе земельного участка, отведенного под строительство, и тротуара. В соответствии с проектом конструкция будет отделана фактурной штукатуркой.

«Сверху на этой подпорной стенке будет смонтировано ограждение пришкольного участка. По нашему предложению обычное ограждение, заложенное в первоначальном проекте, заменят на долговечную и эстетичную 3D-конструкцию с покраской порошковым методом. Такое решение применяется во всех современных школах в Мытищах. Это покрытие не надо возобновлять каждые три года, как обычную краску. К моменту начала бетонирования стенки для прохожих устроят временный деревянный настил», - пояснила Кольцова.