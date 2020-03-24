РИАМО - 24 мар. Управляющие компании, работающие в подмосковном Воскресенске, проводят ежедневную дезинфекцию подъездов в многоквартирных домах с помощью специальных средств, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Для борьбы с возможным распространением коронавирусной инфекции министерство ЖКХ Подмосковья совместно с региональной Госжилинспекцией разработали комплекс мероприятий по организации безопасного пребывания жителей в местах общего пользования многоквартирных домов.

«С 16 марта управляющие организации региона, в том числе и те, что работают на территории городского округа Воскресенск, производят ежедневную дезинфекцию подъездов в многоквартирных домах. Обработку проводят специальным хлорсодержащим или спиртосодержащим раствором, рекомендованным Роспотребнадзором», – говорится в сообщении.

В городском округе Воскресенск 1141 многоквартирный дом, каждый подъезд в котором обрабатывается раз в сутки. Дезинфицируют входные группы, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифты, кнопки общего пользования, перила.

График санитарной обработки вывешен в каждом подъезде, где ежедневно ставится отметка, что дезинфекция была проведена. Работы по дезинфекции мест общего пользования будут контролироваться с помощью внедренного Госжилинспекцией специального мобильного приложения ЕГИС ОКНД.

Если дезинфекция не проводится, то нужно обратиться в управляющую компанию, органы местного самоуправления или в Единую диспетчерскую службу Московской области.