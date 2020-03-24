РИАМО - 24 мар. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Магаданской области, который оставил своего двухлетнего сына одного в съемной квартире, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Известно, что ребенка отец оставил в квартире 18 марта без помощи и присмотра, но имея при этом реальную возможность сообщить об этом матери мальчика, а также в правоохранительные органы.

«Он подозревается в оставлении в опасности малолетнего сына - статья 125 Уголовного кодекса России»,- говорится в сообщении ведомства.

Ребенка обнаружил владелец квартиры, который пришел за деньгами. В доме была оставлена лишь записка от отца. Во время допроса мужчина рассказал, что в Московском регионе он с семьей находится второй месяц, пока супруга на заработках в Москве, он присматривал за сыном. Однако деньги кончились, и оплачивать аренду жилья стало нечем. Поэтому он принял решение бросить ребенка и скрыться.

Сейчас мальчик находится под наблюдением в инфекционном отделении больницы. В отношении мужчины планируется избрание меры пересечения в виде подписки о невыезде.