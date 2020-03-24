РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 мар. Подачу горячей воды временно приостановят в трех домах микрорайона Климовск Подольска 25 марта из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска 25 марта специалисты управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» будут выполнять плановые ремонтно-профилактические работы. В период их проведения, с 9:00 до 13:00, будут снижены параметры тепловой энергии в многоквартирном доме № 2/1 по Больничному проезду, а в доме №7 по улице Школьная и домах №№6А и 10Б по улице Ленина с 9:00 до 17:00 не будет подаваться горячая вода», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.