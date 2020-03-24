РИАМО – 24 мар. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что в настоящий момент ситуация на российском продовольственном рынке стабильная, резких ценовых скачков не наблюдается, сообщает Газета.ru.

Он напомнил, что в некоторых регионах страны на прошлой неделе был отмечен ажиотажный спрос на крупу, лапшу, консервы, соль и сахар. Однако в начале этой неделе тенденция спала.

«В целом обстановка на продовольственном рынке РФ остается стабильной. На складах и в распределительных центрах дефицита продукции не наблюдается», – отметил Патрушев.

Министр также добавил, что резких скачков по ценовой ситуации в настоящий момент не наблюдается.

Ранее власти Московского региона неоднократно заявляли о достаточном запасе продуктов на складах.

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