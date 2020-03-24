РИАМО - 24 мар. В Московской области за неделю подали более 2,3 тысячи обращений в региональную Госжилинспекцию из-за непроведения дезинфекции в подъездах домов или неразмещения графиков дезинфекции, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

Сотрудникам ведомства поступило 455 сигналов от муниципальных отделений ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, 157 сигналов обработали через единую диспетчерскую службу Московской области, 1725 сигналов поступило от жителей через социальные сети.

«Каждый сигнал государственные жилищные инспекторы, представители органов местного самоуправления берут на контроль и применяют меры воздействия на УК для выполнения поставленной задачи», – сказала руководитель региональной Госжилинспекции Ольга Федина.

Надзорное ведомство создало оперативный штаб для контроля за дезинфекционной обработкой подъездов 18 марта 2020 года. Управляющие организации приступили к ежедневной комплексной дезинфекционной обработке мест общего пользования в многоквартирных домах с 16 марта.

Данное мероприятие является одним из противоэпидемических в Подмосковье. Соответствующее решение приняло региональное правительство в связи с введением режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

На сегодняшний день в мире выявлено свыше 387 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. В Подмосковье - 41 случай.

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